Tivoli – Stop agli scarichi abusivi, telecamere puntate su Stacchini

Telecamere puntate sull’ex Polverificio, stop agli scarichi abusivi. Il Parco dei Monti Lucretili vigilerà sul Polverificio Stacchini, a Tivoli Terme, la cui area, catalogata in Zona Speciale di Conservazione Acque Albule, è oggetto da anni di scarichi abusivi di rifiuti di ogni genere. La convenzione tra l’Ente Parco e la proprietà del polverificio è stata firmata ieri dopo un lungo percorso di lavoro che ha coinvolto anche il Comune di Tivoli. “Potremmo così di monitorare attraverso un sistema di videosorveglianza l’area interessata dalla presenza di innumerevoli rifiuti”, ha annunciato il presidente del Parco Barbara Vetturini, “L’accordo costituisce il punto di partenza per una fondamentale collaborazione tra i Privati, l’Ente di tutela e il comune di Tivoli. Nel frattempo la collaborazione sta proseguendo nell’elaborazione del piano di gestione, strumento fondamentale per la valorizzazione e tutela dell’area”.

Il posizionamento delle telecamere per la videosorveglianza comincerà a giorni.

La Presidente del Parco in una nota ha ringraziato chi ha lavorato sul progetto e in particolare i funzionari e il direttore dell’ente, l’architetto Paolo Napoleoni, che fino a settembre lavoreranno per definire ed ultimare la bozza del piano di gestione.

“Tutto ciò avviene” ha aggiunto Vetturini, “grazie all’importante impulso fornito dalla Regione Lazio che proprio sulla Zona Speciale di Conservazione (ZSC) Acque Albule ha stanziato somme straordinarie per consentire sia i progetti di tutela che quelli di valorizzazione relativi al piano di gestione”.

Nel novembre del 2020 la società “Giovanni Stacchini srl” aveva rimosso e conferito negli appositi impianti oltre una tonnellata di pneumatici di automobili abbandonati nelle macroaree A ed E degli ex polverifici Stacchini. Azioni messe in atto in conformità con quanto disposto dall’ordinanza sindacale urgente dello scorso agosto firmata dal sindaco Giuseppe Proietti.