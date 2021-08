Tivoli – Querelle vigili, l’Anpi difende i denunciati

L’associazione nazionale partigiani italiani di Tivoli interviene nella querelle vigili urbani. E lo fa con una nota esplicita: “La sezione Anpi di Tivoli, che per vocazione statutaria vigila sul rispetto delle libertà democratiche, apprende con sconcerto dell’iniziativa del comando della polizia locale di Tivoli riguardo l’apertura di un’indagine a carico di cittadini, colpevoli di avere criticato il comportamento della polizia in occasione del danneggiamento dell’arco di Castrovetere”. “Denunciare e intimidire i cittadini che criticano liberamente”, prosegue la nota, “è ai limiti della legalità costituzionale, nonché lesivo dell’immagine dello stesso corpo di polizia locale e dei suoi operatori. Il corpo dei vigili urbani deve essere un istituzione democratica vicina ai cittadini, che ascolta le critiche e prova a interloquire con la città in modo sincero e trasparente”. “Non comprendiamo”, si specifica inoltre, “altresì l’atteggiamento dell’amministrazione di Tivoli che si nasconde dietro il concetto di autonomia dello stesso corpo di Polizia, ed evita di prendere posizione sulla questione. Ci auguriamo che la situazione si risolva al più presto per evitare sia ai cittadini coinvolti motivo di fastidio e preoccupazione, sia all’istituzione dubbi di autoritarismo ai limiti della legalità costituzionale, dubbi che hanno già sollevato un interrogazione parlamentare di un senatore della Repubblica. Esprimiamo ai cittadini che hanno criticato liberamente, tra i quali alcuni nostri iscritti, la solidarietà della sezione ANPI di Tivoli che si mette come sempre a disposizione affinché la legalità Democratica e costituzionale venga rispettata”. La polizia locale dopo un post del 2 agosto, assai critico, dell’ex assessore Jacopo Tognazzi, aveva convocato il 5 agosto una quindicina di persone al comando. Almeno quattro, compreso l’ex assessore, sono stati denunciati per diffamazione.

