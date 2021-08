La Volley Team Monterotondo si affida a Carloni

Diego Carloni, è il nuovo direttore sportivo della Volley Team Monterotondo. Il ds nella passata stagione è stato team manager di Tuscania e si appresta ad affrontare una nuova sfida professionale, con lo storico team laziale. “Devo ringraziare il direttore generale Mauro Ebano- ha affermato Carloni- per la fiducia e per il supporto in tutte le trattative che abbiamo chiuso. Ho trovato un ambiente che vuole crescere e fare le cose seriamente, con un impianto bellissimo come il palazzetto. Monterotondo mi entusiasma. Nei prossimi giorni annunceremo altri nuovi acquisti – ha proseguito Diego – vedrete, saranno giocatori in grado di accendere una piazza così appassionata. La squadra è competitiva, vogliamo toglierci delle soddisfazioni. Sarò spesso presente in palestra durante la settimana, voglio vivere da dentro questa splendida avventura”

