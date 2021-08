GUIDONIA MONTECELIO – Il sindaco Barbet: “L’impianto Tmb non è in funzione”

“Sono prive di qualunque fondamento le notizie circolate dalla tarda serata di ieri che vorrebbero l’impianto TMB funzionante. Il TAR del Lazio ha sospeso la mia ordinanza sul divieto di transito sulla strada di accesso all’impianto, ma non per questo il TMB può entrare in funzione. Voglio ricordare che l’ordinanza in questione è solo una tra le moltissime iniziative che la mia amministrazione sta prendendo per evitare che l’impianto cominci ad accettare rifiuti, sia che vengano dall’AMA di Roma o da qualunque altra parte. Ne ho parlato anche questa mattina in una riunione con il Prefetto di Roma, nella quale ho ribadito la nostra ferma contrarietà ad ogni ipotesi di utilizzo di TMB e discarica dell’Inviolata.Non molliamo di un centimetro, e ora come non mai serve una coesione politica e cittadina per scongiurare questa possibile condanna al nostro territorio”- dichiara il Sindaco Michel Barbet.

