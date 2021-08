COVID – Zingaretti in isolamento

Nicola Zingaretti torna in quarantena. Sceglie l’isolamento, naturalmente, perché sua moglie Cristina Berliri, è risultata positiva al coronavirus nonostante sia vaccinata (doppia dose di Pfizer). La donna, dirigente del ministero del Lavoro, sta bene. Zingaretti è risultato negativo, ma dovrà rimanere in autoisolamento per una settimana.