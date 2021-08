Come far durare l’abbronzatura più a lungo

Come far durare a lungo l’abbronzatura? L’ottimale sarebbe pensarci prima e durante l’esposizione al sole, preparando la pelle con integratori specifici e proteggendola con filtri di buona qualità. Al rientro delle vacanze, comunque, si può fare ancora tanto.

IL PRIMO SEGRETO DELLA TINTARELLA: L’IDRATAZIONE

L’idratazione comincia da dentro, attraverso una dieta ricca di frutta e verdura e dove non manchi mai almeno un litro e mezzo di acqua, ogni giorno. Inoltre è importante avere cura dell’idratazione esterna, ovvero utilizzare creme ed olii specifici con proprietà rigeneranti ed emollienti, possibilmente arricchiti di vitamina E. Tra gli ingredienti naturali migliori ci sono il burro di karitè, l’olio di palma, di germe di grano, di avocado, di carota, di gelsomino, di cartamo, di camelia, latte di rosa e latte di cocco. Un suggerimento: applicare gli olii specifici viso e corpo ancor prima di fare la doccia. Per il viso, inoltre, sarebbe buona abitudine applicare almeno una volta alla settimana una maschera nutriente.

L’ABBRONZATURA E LA DOCCIA

Per mantenere più a lungo l’abbronzatura è meglio preferire la doccia al classico bagno, sopratutto se con l’idromassaggio che con il movimento forzato dell’acqua e dell’aria accelera notevolmente il distacco delle cellule superficiali cutanee e, quindi, della tintarella.

Per pulire la pelle sarebbero meglio olii naturali oppure sapone di Marsiglia vegetale, del sapone a base di mallo di noce. Sono da evitare bagnoschiuma e saponette, più aggressivi. Un suggerimento: non avere paura di portare via l’abbronzatura con i microgranuli dell’esfoliante, ciò andrà via sarà solo la parte peggiore della tintarella lasciando la pelle più luminosa.

LA TINTARELLA A TAVOLA

Gli alimenti che favoriscono sia la comparsa dell’abbronzatura che il suo mantenimento sono soprattutto frutti e ortaggi di colore giallo e arancione che contengono preziose vitamine (B ed E), flavonoidi, betacarotene o licopene: pomodori, peperoni, zucche estive, carote, meloni, albicocche e pesche.

Un suggerimento: è bene assumere questi alimenti crudi e freschi.

CENTRIFUGATO AL BETACAROTENE

Per fissare il colorito naturale dell’abbronzatura è utile un centrifugato prezioso a base di betacarotene: bastano 3 carote medie, 100g di melone, 100g di mango, 100g di polpa di pesche e 150 g di polpa di albicocche, succo e polpa di un limone bio. Il beta carotene è un pigmento vegetale (precursore della Vit. A) dal colore variabile dal rosso all’arancio. E’ un noto antiossidante che ci regala un colorito più scuro proteggendo la pelle dalla radiazioni UV, stimola la formazione della melanina, rafforza il sistema immunitario e protegge quello cardiovascolare.