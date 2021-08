Come souvenir il  53% sceglie il prodotto tipico, vince il formaggio

Oltre un italiano su 2 (53%) in vacanza acquista prodotti tipici come souvenir che si classificano come i preferiti nell’estate 2021, nonostante le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria Covid a sagre e manifestazioni enogastronomiche. E a sorpresa i formaggi battono salumi e prosciutti ma anche bottiglie di olio extra vergine di oliva e di vino. E’ quanto emerge da un’indagine Coldiretti/Ixè divulgata dopo il controesodo che ha riportato la grande maggioranza degli italiani nelle proprie case. Gratificarsi con l’acquisto di prodotti, secondo la Coldiretti, prolunga tra le mura domestiche le esperienze enogastronomiche vissute, magari facendole assaggiare anche ad amici e parenti. Solamente il 13% degli italiani, infatti, torna a mani vuote dalle ferie, con i prodotti tipici che vincono su tutte le altre scelte seguiti da quelli artigianali.

Basti pensare che il 59% degli italiani in vacanza ha visitato frantoi, malghe, cantine, aziende, agriturismi per acquistare prodotti locali a chilometri zero direttamente dai produttori.

