Il ritorno nel mondo della moda dell’americano “fashion renting”

Avete il desiderio di indossare un abito eccentrico, ma non siete sicuri di voler spendere per poterlo acquistare? La risposta è affidarvi ad un servizio di fashion renting, ovvero il noleggio di abiti. Nato ormai da 10 anni a questa parte in America, il trend comincia a spopolare in tutto il mondo (i più richiesti in Italia sono gli abiti da matrimonio). I vantaggi del noleggio dei vestiti risiedono soprattutto in un servizio facile e ben dettagliato e nella possibilità di poter indossare degli abiti di grandi marchi.

Il ritorno al successo del fashion renting ha contribuito alla lotta contro l’inquinamento: negli ultimi vent’anni, la produzione globale di abbigliamento è raddoppiata.

COME FUNZIONA IL SERVIZIO?

Si sceglie il capo e la taglia. Si comunica la durata del noleggio. Si provvede al pagamento. Dopo aver ricevuto il prodotto a casa lo si rispedisce nel giorno previsto.