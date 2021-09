Scuola, Capena – Nuovo orario del trasporto locale

A partire dal 13 settembre andrà in vigore un orario del trasporto pubblico che permetterà a studenti e pendolari del comune di Capena di avere un servizio adeguato alle loro esigenze.

Assessore ai trasporti Barbara Scarafoni per rispondere al meglio alle diverse richieste, ha provveduto a chiedere ai diversi istituti di Monterotondo gli orari di ingresso e uscita dei ragazzi e il numero dei relativi iscritti, informazioni che sono arrivate complete solo giovedì 9 settembre.

Per il periodo iniziale ogni scuola farà un orario provvisorio, che non è perfettamente in linea con le indicazioni ministeriali, il Comune a tal proposito – sottolinea l’Assessore – ha lavorato affinché si potesse offrire un servizio “accettabile”, per creare le giuste condizioni, tenendo conto che si deve far i conti con il numero dei km a disposizione e anche con le esigenze dei pendolari.