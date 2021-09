ELEZIONI MENTANA – Tutte le liste e i programmi dei candidati sindaco

Quattro candidati sindaci, sedici liste e circa duecentocinquanta aspiranti consiglieri comunali per sedici posti in tutto. Sono i numeri delle elezioni comunali 2021 di Mentana che si svolgeranno domenica 3 e lunedì 4 ottobre. Nel caso in cui nessuno dei candidati raggiungerà il 50 per cento dei consensi, va ricordato, è previsto turno di ballottaggio due settimane dopo. I candidati sindaco sono (clicca sul nome per leggere le liste e i candidati consiglieri):

Marco Benedetti – Scarica il Programma Marco Benedetti

Marco Lodi – Scarica il Programma Marco Lodi

Viviana Carbonara – Scarica il Programma Viviana Carbonara

Arianna Plebani – Scarica il Programma Arianna Plebani

Non c’è stata dispersione come molte altre volte, anche perché a Mentana il caldo di agosto ha portato l’unità del centrodestra. Le due papabili candidate Fiorella Di Natale ed Eugenia Federici hanno fatto il classico “passo indietro” per mantenere l’unità della coalizione e rimarranno comunque candidate come consigliere comunale. Lo hanno fatto in favore di Marco Lodi, architetto e imprenditore, mentanese doc e presidente della lista “Impegno per Mentana” che aveva appoggiato nei mesi scorsi la Federici. Avrà a sostegno un vero e proprio esercito di liste. Infatti verrà appoggiato dai partiti Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Cambiamo, oltre alle liste civiche “Impegno per Mentana” e “Insieme per Castelchiodato”. Più di cento dunque gli aspiranti consiglieri comunali che proveranno a tirargli la volata.

Anche il sindaco uscente, Marco Benedetti, che punta alla riconferma, ha comunque incrementato le sue liste a sostegno. Dalle tre delle scorse elezioni comunali, alle cinque attuali. Si fondono “Uniti per Mentana” (dentro cui era confluita la sua storica “Rinnovamento e cambiamento”) e “Mentana bene comune”. L’altra lista civica su cui si reggeva l’alleanza cinque anni fa era “Mentana Nostra” di Matteo Alesiani che si ripresenta compatta. Le vere novità sono la lista “Ama Mentana” di Mario Damiani che ha scaricato l’alleanza di centrodestra e in particolare la Lega, oltre alla “costola” di centrosinistra costituita dalla lista “Rete civica Mentana” (ossia la parte del Pd che ha accettato il sostegno a Benedetti, ma senza simbolo) e la lista civica Demos che si sta radicando sui territori ed è presente in giunta anche a Monterotondo.

I pronostici sono tutti per un ballottaggio tra questi due schieramenti, ma a Mentana le elezioni non sono mai scontate. Basti pensare all’esito di cinque anni fa. Ci sperano allora anche le altre due candidate: Arianna Plebani e Viviana Carbonara. La prima, fuoriuscita da Forza Italia, verrà sostenuta da tre liste civiche: Mentana nel cuore, Mentana visione futura e Arianna Plebani sindaco. Viviana Carbonara, consigliere uscente del Movimento 5 Stelle, avrà a suo sostegno anche la lista “Con Te” così come indicato dall’ex premier, oltre ovviamente a quella ufficiale dei grillini.