Melania Trump e quel “no” lapidario

Risvolti inediti

La risposta fu un “no” secco: l’ex Fist lady americana, Melania Trump, si rifiutò di lanciare un appello per la pace e la non violenza durante l’assalto al Congresso dello scorso 6 gennaio.

È la Cnn a rendere noto l’episodio riportando la vicenda che ha avuto per protagonista l’inquilina della Casa Bianca e Stephanie Grisham, allora sua assistente.

La donna inviò un messaggio a Mrs. Trump chiedendole di lanciare un invito ai manifestanti a non compiere azioni illegali.

“Vuoi twittare che le proteste pacifiche sono un diritto di ogni americano, ma non c’è posto per l’illegalità e la violenza?”. Melania rispose con un lapidario “no”.

Stephanie Grisham ha scritto un libro dal titolo “I’ll take your questions now” (Ora risponderò alle vostre domande) sulla rivolta di Capitol Hill in uscita il prossimo ottobre.

Ripercorrerà la vicenda che vide i sostenitori del presidente uscente Donald Trump contestare il risultato delle elezioni presidenziali del 2020, raccontando anche risvolti indiscreti ed inediti.