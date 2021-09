TIVOLI – Trasporta pedane e cassette, il camion non era assicurato

Circolava tranquillo senza avere le carte in regola. Per questo stamane, mercoledì 15 settembre, un italiano di 70 anni si è visto sequestrare il camion per mancanza della copertura assicurativa e della revisione.

Il fermo è avvenuto in località Stacchini nei pressi della Bretella autostradale, dove il veicolo è stato avvistato dalle Guardie ambientali dell’associazione Congeav che hanno chiesto l’immediato intervento dei Carabinieri Forestali della stazione di Guidonia.

Nel cassone del mezzo sono state rinvenute decine di pedane e cassette usate, ma il veicolo è risultato non in regola.

Cosa doveva farci con tutto quel materiale di legno? Pare che l’anziano si sia giustificato dicendo che gli servivano per fare il fuoco a casa e riscaldarsi.

