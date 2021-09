A Castelnuovo di Porto proseguono i lavori nei vicoli del paese

E’ ricominciato oggi da Via Camerina e via della Porticella il programma di messa in sicurezza dei vicoli del centro storico di Castelnuovo di Porto , che l’Amministrazione Comunale sta realizzando per consentire, attraverso l’installazione di nuovi corrimano, passeggiate senza rischi a chi ha più difficoltà a camminare, a chi si affatica e a chi cerca un punto di equilibrio a cui aggrapparsi.