Castel Madama, appaltato il servizio mensa

Tornano i pasti nelle scuole di Castel Madama. Il servizio mensa è stato riappaltato il 14 settembre e, regolati gli aspetti organizzativi, gli alunni potranno usufruire di piatti caldi a partire dal 27 settembre. Fino al momento del riavvio delle cucine, però, i bambini dei vari plessi dovranno tornare a casa per il pranzo e poi rientrare in classe.

Secondo una nota del Comune i pasti dal 27 settembre saranno serviti in classe e a partire “presumibilmente dalla metà di ottobre” nei refettori con turnazioni: ore 12 (materne e prime classi primaria), ore 13 (seconde e terze classi primaria), ore 14 (quarte e quinte classi primaria).

L’assessore alla scuola, Sara Beccaria, ha inoltre rassicurato i genitori sulle modalità di iscrizione: “Viste le difficoltà che molti genitori hanno rappresentato nell’utilizzo dello Spid, l’iscrizione avverrà d’ufficio per tutti gli allievi iscritti nelle scuole primarie e dell’infanzia dell’istituto comprensivo i cui dati sono stati comunicati dalla scuola”.

Chi non intende usufruire del servizio dovrà presentare disdetta entro il 22 settembre.

