Vaccinazioni Moderna nelle farmacie del Lazio

Contributo

Al via nelle farmacie del Lazio delle vaccinazioni Moderna: venti somministrazioni a settimana in ciascun esercizio che si traducono in decine di migliaia di nuovi immunizzati al mese.

La prenotazione avviene sul portale “Prenota vaccino” per le fasce d’età dai 12 anni in su.

Il ruolo delle farmacie diventa dunque cruciale con un contributo importante visto che molte persone hanno cambiato idea decidendo di vaccinarsi in seguito all’obbligo del Green pass nei luoghi di lavoro.

Le farmacie sono impegnate anche sul fronte degli screening: per migliorare la qualità dei test la rete comunale Farmacap ha messo a disposizione dei suoi farmacisti la possibilità di frequentare un corso di perfezionamento presso il Policlinico di Tor Vergata.

E a proposito di indagini diagnostiche, sono molti i cittadini a richiedere il certificato verde semplicemente dopo un test salivare rapido: l’unico tampone che dà luogo a Green pass è quello molecolare da effettuarsi nei laboratori di analisi o presso le strutture pubbliche.