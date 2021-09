Vaccini: da oggi Moderna nelle farmacie del Lazio 

“Superate 8,1 milioni di somministrazioni complessive. L’86% degli adulti della regione hanno completato l’iter della vaccinazione. Lazio tra le prime Regioni in Europa per la copertura vaccinale completa. Ancora un ultimo sforzo per arrivare alla copertura del 90%”. Così l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. “Da oggi somministrazioni anche nelle farmacie del vaccino Moderna” aggiunge.

