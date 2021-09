Regione Lazio: uno sforzo collettivo per convincere a vaccinarsi

Vulnerabilità

Vaccinazioni: serve uno sforzo collettivo per convincere chi ancora manca all’appello.

A ribadirlo ancora una volta la Sanità della Regione Lazio. Ad oggi l’87% della popolazione adulta risulta immunizzato ma questo sembra ancora non essere sufficiente. Gli ultimi dati sulla circolazione del virus registrano infatti 272 nuovi casi positivi, 34 in meno rispetto ai giorni precedenti ma sulla metà dei tamponi effettuati. In aumento invece i decessi e le terapie intensive.

L’assessore alla Sanità Alessio D’Amato ha annunciato l’avvio della terza dose per gli over 80 e il personale sanitario dopo il via libera del Comitato Tecnico Scientifico ad allargare anche ad anziani e pazienti delle RSA la possibilità di ricevere il richiamo del siero.

Una scelta dovuta, dicono gli esperti, a tutela delle persone vulnerabili che rischiano di sviluppare una malattia da Covid grave. La terza dose avverrà soltanto con Pfizer e Moderna.