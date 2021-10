“La Gioconda” di Gerano

Alcuni volti restano impressi nella mente e il più celebre non può non essere il quadro più famoso di Leonardo da Vinci: La Gioconda. Anche se non ha il magnetismo del ritratto realizzato dallo scienziato a Gerano c’è in quadro “particolare”, che raffigura (in fotografia) una donna dell’Ottocento. L’opera, è stata acquistata sul finire dello scorso secolo in un mercatino romano. Ad attirare l’acquirente è stato lo sguardo intenso e fiero della giovane donna. Farsi fotografare era un privilegio per pochi e la protagonista della foto non mostra alcun timore davanti l’obiettivo. Rammentiamo che presso alcune culture c’era la credenza che la fotografia rubasse l’anima o attraverso gli occhi se era ritratta una persona, o attraverso le forme che definiscono gli spazi se il fotografo fissava il suo obiettavo sul territorio. Fotografare significa, infatti, appropriarsi della cosa che si fotografa.

FGI