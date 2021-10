Capena e il Tevere Day

Nello spazio WeGiL si è svolta oggi la conferenza stampa per presentare il programma della terza edizione del Tevere Day, che si svolgerà domenica 17 ottobre 2021. Più di 100 fra associazioni territoriali, enti, federazioni sportive che svolgeranno in acqua e sulle sue sponde altrettanti eventi per attirare la gente sul fiume e farlo vivere. Quest’anno il tema del Tevere Day è l’accessibilità.

Il Tevere Day sta concorrendo a rinnovare questa esigenza di salvaguardia ed attenzione della città verso il suo fiume, così come è accaduto in altre importanti capitali nel mondo; portando la gente, i romani e i turisti, a vivere le sue sponde, offrendo una giornata ricca di eventi “on the river”: sport, musica, visite archeologiche, passeggiate culturali, esibizioni di skate e roller, conferenze, street food, per grandi e piccoli, all’aperto e in sicurezza. Domenica 17 ottobre i 70 km di sponde da Capena fino a Ostia/Fiumicino, saranno così trasformati in un teatro a cielo aperto.

