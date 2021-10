Tivoli. I “segreti” Little Tony in un libro

Le confessioni della figlia dell’Elvis italiano, avvalendosi della collaborazione della scrittrice Teresa Giulietti, sono finite in un libro. Al centro del volume il rapporto complesso tra una figlia affamata di amore e un padre troppo spesso distratto e assente che l’avrebbe voluta più simile a lui “meno complessa, più leggera, una cittadina del mondo”. L’autrice racconta le speranze troppe volte tradite da un padre vanesio, innamorato della musica e del suo pubblico, e da una madre intraprendente che non si vuole far schiacciare dalla figura del marito famoso e che attraversa il mondo, con la sua divisa da hostess. Attraverso aneddoti molto privati, rivela un padre del tutto impreparato a quel ruolo, un uomo bellissimo, tenace, sognatore, sempre in partenza; a ogni ritorno, la valigia piena di regali. Attraverso questo libro, Cristiana Ciacci, ha deciso di perdonare il suo celebre padre.

Presentazione del libro “MIO PADRE LITTLE TONY” di Cristiana Ciacci e Teresa Giulietti

Venerdì 8 ottobre alle ore 18:00

A TIVOLI presso le SCUDERIE ESTENSI in Piazza Giuseppe Garibaldi

Saranno presenti:

CRISTIANA CIACCI, co-autrice

LAURA DI GIUSEPPE, Vice Sindaco

ANGELO PETRUCCETTI, Little Tony Family

JEAN LUC UMBERTO BERTONI, Bertoni Editore

Modera: MARCO ZINGARETTI

