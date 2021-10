Sequestrati mascherine “FFP2” e termometri farlocchi

Le Fiamme Gialle del 3° Nucleo Operativo Metropolitano hanno battuto a tappeto i depositi di stoccaggio ubicati nei quartieri romani dell’Esquilino, Prenestino e nella zona industriale di Ciampino. All’interno di container e magazzini nella disponibilità di quattro società di import export sono state rinvenute mascherine “FFP2” e chirurgiche, nonché termometri per la misurazione a distanza, privi dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Nel corso dell’operazione, è stato scovato anche un migliaio di calzature riproducenti modelli Nike, Adidas, e Converse, oltre ad articoli di bigiotteria dannosi per la salute, considerato l’alto contenuto di nichel.

Quattro persone – un’italiana e tre cinesi – sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria di Roma per il reato di frode in commercio.

L’intervento rientra nel più ampio dispositivo messo in atto dalla Guardia di Finanza della Capitale contro i comportamenti illegali che sfruttano la fase emergenziale in atto per trarne profitto.