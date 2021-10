Serie D, Real Monterotondo contro l’Aprilia in cerca dei primi preziosi punti casalinghi

Torna il weekend sportivo e torna la Serie D. Il Real Monterotondo Scalo di Attilio Gregori, dopo aver ottenuto il primo punto stagionale sul campo dell’Ostiamare (0-0), cerca nuovi preziosi punti tra le mura amiche. L’esordio al Pierangeli è stato sfortunato, ma gli eretini proveranno a rifarsi contro l’Aprilia Calcio. Appuntamento per sabato 9 ottobre alle 15.00. Per assistere alla partita bisognerà acquistare il biglietto online oppure presso l’Edicola in via Nomentana 51 di Monterotondo Scalo. Tutti i presenti dovranno essere muniti di Green Pass.

di Valerio De Benedetti