Palombara Sabina – Sale l’incidenza della classi in quarantena, al via la sanificazione

Nella giornata di domani, sabato 9 ottobre p.v verrà effettuata una sanificazione straordinaria del plesso scolastico di viale Roma a Cretone e di quello della scuola media di Palombara Sabina.

L’intervento straordinario, ha l’obiettivo di implementare , e non sostituire , la sanificazione ordinaria che quotidianamente viene effettuata dall’istituto comprensivo nel pieno rispetto dei protocolli vigenti. Il presente intervento riguarderà solo i suddetti plessi scolastici vista l’incidenza di classi poste in quarantena, fortunatamente, non ravvisata negli altri plessi del territorio.