Superbonus 110%, troppo oneroso per lo Stato

Gli interventi per ristrutturare casa dal punto di vista energetico ed usufruire del super sconto del super ecobonus al 110%, meglio sbrigarsi a realizzarli. È vero che il provvedimento è stato prorogato al 2023 (intanto però i lavori rallentano per la mancanza di materie prime, persino l’acciaio per fare i ponteggi), pure semplificato nelle norme, ma è una misura che, ha sottolineato il ministro dell’economia Daniele Franco, presenta un “effetto stratosferico sui conti” e pertanto non è sostenibile alla lunga: lo Stato non può sussidiare 50-100mila euro di spese per 30 milioni di unità immobiliari”.

Tuttavia, poiché si tratta di uno strumento decisamente importante per far ripartire il settore delle costruzioni, il Governo, nella legge di Bilancio, sta valutandone la portata, anche in relazione agli altri bonus che riguardano la casa.

L’obiettivo del Governo è dunque certo di sostenere il comparto, ma senza che il 110% diventi una sorta di assistenzialismo (molto costoso) per le finanze pubbliche.