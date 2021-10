Commercio a nord-est: segnali sempre tiepidi

Nel prossimo numero di Tiburno, in edicola il 12 ottobre, un ulteriore monitoraggio nel nostro territorio, stavolta in zona Capena, conferma quanto visto per Guidonia e Tivoli: i consumi sono ancora al palo e la maggior parte dei commercianti vivacchia, sperando nelle prossime tredicesime (chi ce le ha) e nelle festività natalizie. La stessa Confcommercio, in una indagine in collaborazione con Metrica Ricerche, segnala come, negli ultimi mesi di questo 2021, nell’80% delle famiglie intervistate, si teme un possibile calo di reddito e dei risparmi (nel 68,5%) per via di una situazione ancora troppo legata al’incertezza.

Tra i maggiori ostacoli alla ripresa evidenziati dalle famiglie: l’aumento delle tasse e dei prezzi. Mentre rimane alta la paura sia per la possibile perdita del posto di lavoro, sia per la pandemia non ancora sconfitta.

Per quanto riguarda i canali di acquisto, numeri positivi per l’online (+3,1%) e la grande distribuzione organizzata (+2%), che rimangono sempre in cima alle preferenze dei consumatori. Non vanno benissimo i negozi tradizionali, con un -4%, ma decisamente penalizzati sono gli acquisti nelle grandi catene (-9,1%)e nei centri commerciali, con un secco -11,3%.