Il Vicequestore Schilirò entra nel sindacato di Polizia Cosap

Al Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Nunzia Schilirò è stata conferita la nomina di “Dirigente Nazionale per le Pari Opportunità” all’interno del sindacato di Polizia Cosap, come specificato dal comunicato della Segreteria Nazionale del Cosap del 7 ottobre 2021,al Dirigente Sindacale “vanno attribuite tutte le prerogative previste dalla normativa vigente”. Nel caso della Polizia, il dirigente sindacale non ha più bisogno di chiedere alcun permesso prima di esprimersi, di partecipare ad iniziative pubbliche o sui canali di informazione