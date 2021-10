I Gemelli di Guidonia vincono anche la quinta puntata di Tale e Quale Show

Ancora una puntata vinta per Gino, Eduardo e Pacifico Acciarino: in arte i Gemelli di Guidonia.

Venerdì 15 ottobre è andata in onda la quinta puntata di Tale e Quale Show condotto Carlo Conti e il trio ha interpretato i New Trolls. Quest’anno nel tavolo della giuria, oltre ai confermati Loretta Goggi e Giorgio Panariello c’era Cristiano Malgioglio, insieme al giudice a sorpresa. Come sappiamo le classifiche di puntata sono utili per decretare il vincitore dell’edizione, visto che alla fine verranno sommati i punteggi ottenuti in ogni puntata.

La classifica generale è data dalla somma dei punteggi ottenuti nelle puntate già andate in onda. Vediamo quindi qual è la classifica generale dopo la quinta puntata del 15 ottobre 2021:

Gemelli di Guidonia: 281 punti

Deborah Johnson: 275 punti

Dennis Fantina: 274 punti

Pierpaolo Pretelli: 260 punti

Stefania Orlando: 248 punti

Simone Montedoro: 221 punti

Ciro Priello: 221 punti

Alba Parietti: 179 punti

Federica Nargi: 167 punti

Biagio Izzo: 129 punti