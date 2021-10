Tivoli e la “sigla” IHS

L’antica Tibur, quasi in ogni suo angolo offre un pezzo di storia ed è sufficiente prestare una minima attenzione per cogliere frammenti di un passato lontano. In via Colsereno e anche in via del Colle (sono solo due esempi) compare la scritta “IHS” stilizzato con una croce nella H. Per trovare l’origine delle “tre lettere” bisogna risalire al III secolo e la massima diffusione del cristogramma si concretizza nel Medioevo. Nel corso dei secoli la sigla IHS è stata utilizzata nei manoscritti, sulle monete e pure agli oggetti artistici. Nei secoli successivi la Compagnia di Gesù lo utilizza come proprio emblema. L’abbreviazione IHS diventa molto popolare e si trasforma in un vero e proprio monogramma, in seguito al diffondersi della devozione verso il Santissimo Nome di Gesù. Si legge infatti in numerose chiese costruite dall’ordine gesuita.

