Tivoli, arriva il “Villae pass”

Tre importanti novità per i visitatori di Villa Adriana e Villa D’Este, che puntano a valorizzare ancora di più i due gioielli Unesco. La prima è la promozione “Villae pass”, un unico biglietto valido per tre giorni, che permette di vivere l’esperienza delle Ville in maniera ancora più intensa. Poi c’è il nuovo servizio combinato di Trenitalia – Cat Tivoli, Ville di Tivoli Link, che consente l’acquisto di un unico biglietto treno+bus per i turisti che scelgono di raggiungere le ville con i mezzi pubblici. E per concludere il nuovo servizio di ristorazione all’interno dei siti, attivato in modalità street food.

“Delle novità importanti per il territorio di Tivoli e per le Ville patrimonio Unesco”, ha dichiarato Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio, “ In questa fase di post emergenza covid il turismo deve tornare centrale nella nostra agenda, e queste decisioni vanno nella direzione giusta. Grazie a chi ha lavorato per realizzare questi progetti”.