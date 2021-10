Tivoli. Lo storico Testi presenta il suo ultimo libro

L’antica Tibur, oltre ad essere una città legata all’arte e alla storia è anche una città dove la cultura ha sempre trovato spazio. Uno degli eventi più attesi per tiburtini e non solo per il prossimo weekend è senza dubbio il meeting organizzato dalla Libera Università Igino Giordani e dal Caffè culturale con la presentazione del volume “La Cura” di Marco Testi storico della letteratura e critico letterario. All’evento parteciperanno Rosa Minino (psicologa), Vincenzo Battaglia (teologo), Gianni Andrei (scrittore) e Placido Scandurra (artista).

L’appuntamento è per venerdì 22 ottobre a Tivoli, via del Seminario presso l’antico palazzo del seminario.

