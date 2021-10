Biotecnologie: nel Lazio fioccano aziende e fatturati

La zona tra Roma e Latina registra la concentrazione di almeno il 90% delle aziende biotecnologiche di tutto il territorio regionale, con un fatturato lo scorso anno pari a 2,7 miliardi, come evidenziato nel corso della Biotech Week, la settimana dedicata alle possibili applicazioni delle nuove invenzioni nei sistemi biologici. Le imprese, una settantina, impiegano 2200 lavoratori e sono dedicate in più della metà alla salute in senso lato, ma anche in campo agricolo. Secondo l’associazione AssoBiotec, le aziende non hanno subito grossi contraccolpi con il Covid, poiché in pratica non si sono mai fermate. Dalle ultime indagini risulta che anche per loro è in atto la ricerca di nuovo personale, almeno 500 i posti disponibili, per persone con competenze nei settori citati.

Condividi l'articolo: