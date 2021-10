Anche Papa Francesco in un film

Il Papa si confessa e lo fa in un film come un vero divo che si rispetti. Parla di sé, della sua vita e dei piaceri che non ha pudore di nascondere, come il tango.

Netflix lancia così un documentario che si presenta come una serie in quattro puntate. È stato presentato a Roma alla Festa del cinema il titolo è Stories of generation con Papa Francesco. Sarà mandato in onda il 25 dicembre.

Il Papa è intevistato in Vaticano e parla di amore, un tema a cui è dedicato il primo episodio. Francesco parla del “prendere la mano” come emblema dell’affettività e della protezione in essa insita. Ma la serie prevede l’intervento di altri protagonisti come Martin Scorsese.