FONTE NUOVA – Il Comune aderisce alla campagna di prevenzione per il tumore al seno

Il comune di Fonte Nuova ha aderito alla campagna di sensibilizzazione dedicata alla prevenzione del tumore al seno. Infatti anche quest’anno torna un appuntamento importante, quello con la “Campagna Nastro Rosa” che tenta ogni anno di sensibilizzare soprattutto le donne più giovani su uno dei mali più diffusi nel mondo. La conoscenza dei fattori di rischio e delle abitudini per limitarlo sono alcune delle armi più importanti per combatterlo.

“In qualità di presidente della commissione per le pari opportunità – spiega il consigliere comunale Silvia Fuggi – insieme al sindaco e all’amministrazione comunale tutta, ho voluto aderire alla campagna e pubblicizzare questo appuntamento in maniera ancora più incisiva, poiché nel 2020, nonostante i casi siano stati 55mila, quasi il 54% degli screening e delle visite previste è stato rimandato o trascurato a causa dell’emergenza dovuta al Covid 19, secondo l’Osservatorio nazionale. La Regione Lazio, in occasione di Ottobre Rosa, offre alle donne di età compresa tra i 45 e i 49 anni, cioè nella fascia di età non compresa dal programma di screening, l’opportunità di prenotare una mammografia gratuita nelle strutture sanitarie che partecipano all’iniziativa fino ad esaurimento della disponibilità”.

Per prenotare basta chiamare il numero 06 164161840 attivo dal 30 settembre al 30 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 ed il sabato dalle 7.30 alle 13.00.

Per fissare un appuntamento è necessaria la richiesta medica con il codice esenzione: D01 – Campagna di Screening regionale.fonte nuova –

Condividi l'articolo: