FONTE NUOVA – Finalmente riaprono i due centri anziani

Buone notizie per gli anziani di Santa Lucia e Tor Lupara. A partire da lunedì 25 ottobre, infatti, riapriranno i due circoli, adeguandosi alle nuove normative anti covid

A Tor Lupara, dopo i lavori interni tra cui uno importante all’impianto elettrico, sono stati realizzati nei giorni scorsi dei lavori per mettere in sicurezza l’accesso e favorire il distanziamento all’entrata e all’uscita. Il Comune di Fonte Nuova ha comprato un cancelletto pedonale, ringhiere in ferro e opere murarie impegnando 2 mila euro che sono andati alla ditta “Fabbro Ioni” di Ioni Fabio con sede in via Monte Gennaro, 6.

Il circolo di via Palombarese 225 a Santa Lucia riaprirà i battenti lunedì 25 ottobre dalle ore 15 alle 19. Lo ha comunicato nei giorni scorsi il presidente del centro anziani Anna Gramanti.

Dopo un anno e mezzo di chiusura forzata a causa del Covid, lo scorso 17 settembre una delegazione del circolo di via Palombarese è stata ricevuta in Comune per capire se fosse possibile riaprire.

L’amministrazione comunale, con l’assessore ai Servizi Sociali Manuel Tola, ha chiarito i punti da rispettare. In particolare: il centro può riaprire rispettando le vigenti disposizioni sanitarie e di prevenzioni del contagio; l’accesso è consentito si soli soci muniti di green pass; per il gioco delle carte è obbligatoria la mascherina e il distanziamento di un metro tra i soci e di due metri tra i tavoli con l’osservanza della frequente igienizzazione delle mani; è obbligatorio rilevare la temperatura all’ingresso e mantenere un registro delle presenze; necessario poi pulire e arieggiare spesso i locali, privilegiando attività a piccoli gruppi di persone.

