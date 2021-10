FONTE NUOVA – Miss, mister e piatti fontenuovesi: ecco i vincitori

Dopo le celebrazioni di venerdì mattina, i festeggiamenti per i venti anni del comune di Fonte Nuova hanno visto la parte ludica a Santa Lucia dal venerdì alla domenica sera. Tra piatti tipici, spettacoli comici e miss, l’amministrazione locale ha provato a far tornare i cittadini in piazza dopo il lungo blocco dovuto al Covid-19 con l’organizzazione a cura dell’assessorato alla Cultura guidato da Cecilia Vitelli.

La sera di venerdì 15 ottobre si è svolto il concorso del “Piatto Fontenuovese”, a cui è seguito lo spettacolo comico con Pablo e Pedro in “Come se fosse”.

Il primo premio del concorso è andato alla trattoria “Antica Roma” di Santa Lucia con un piatti di ravioli agli scampi; il secondo alla Trattoria da Luigino di Tor Lupara con la trippa, mentre il premio per piatto unico e street food a “Ciak che pizza” con il “Sorriso Fontenuovese” di Fabio Sociani e per la sezione dessert primo posto per “La Lanterna Perugina” con il “Tiramisù de noantri”.

Sabato sera in piazza delle Rose si è svolto lo spettacolo comico di Gianluca “Scintilla” Fubelli, mentre domenica è stata la volta del concorso “Miss e Mister Fonte Nuova” a cui è seguito lo spettacolo musicale con le cover di Micheal Jackson.

Il primo posto tra le miss è andato a Vanessa Claudi, mentre tra i mister è stato premiato il giovane Andrea Arrabito.

Hanno partecipato al concorso di Miss Principessa d’Europa: Dafne Lecca, Elmira Bordei, Eva Bettini, Emily Capoferri, Diana Koval e Rachele Menicacci.

