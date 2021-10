Al via sabato la manifestazione “Trieste chiama Rieti”

La protesta dei “no pass” scende dal lontano nord per giungere nel centro del nostro Paese con “Trieste chiama Rieti” il gruppo whatsapp che prepara a Rieti oggi, sabato 23 ottobre, dalle 16 alle 22, un presidio “No Green Pass” a Rieti e Roma a Pizza del Popolo. La manifestazione, a supporto di quanto accade al porto di Trieste, è in programma in piazza Vittorio Emanuele II ed è stata preannunciata alle forze dell’ordine locali. Il gruppo, che organizza la manifestazione in piazza conta circa 130 iscritti ma si prepara ad accogliere “circa 200 persone” con “striscioni e cartelloni relativi alla protesta” nel rispetto della “prevenzione dal contagio da covid-19”.

FGI