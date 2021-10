Capena, 16 positivi e due classi in quarantena

Dodici positivi e due classi in quarantena. E’ il bollettino comunicato oggi dalla Asl Roma 4 per Capena. Sul territorio sono stati riscontrati 16 contagi, di cui 8 in ambito scolastico.

Sono al momento in quarantena due classi, una della primaria Santa Marta e una della primaria Centro Urbano. “Alunni e docenti saranno sottoposti a tutte le verifiche prescritte dai protocolli Covid che prevedono tamponi antigenici e molecolari”, ha fatto sapere il sindaco Roberto Barbetti. Per la sede di Santa Marta dove sono stati riscontrati più casi l’amministrazione oggi pomeriggio ha effettuato immediatamente una sanificazione straordinaria.

“Purtroppo i casi positivi stanno aumentando”, ha aggiunto il sindaco, “e’ importante continuare a rispettare le regole anti Covid cercando di limitare i contatti interpersonali non strettamente necessari. Ribadisco ancora l’importanza delle vaccinazioni per coloro che hanno oltre 12 anni”

