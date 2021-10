Gli inarrestabili Maneskin apriranno il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas

Non è una novità che il successo dei Maneskin è inarrestabile. Nel mese di luglio, la pluripremiata band, si è aggiudicata la prima posizione nella categoria “artisti emergenti” della Billboard Chart. Nel medesimo periodo, la loro cover “Beggin'” è rientrata nella Hot 100 e nella successiva settimana è entrata nella top 50.

— The Tonight Show (@FallonTonight) October 27, 2021

Un altro traguardo raggiunto dai quattro ragazzi di Roma è quello conseguito nella serata americana di ieri, alba italiana di oggi, La band romana è stata ospite del celeberrimo “Tonight Show” di Jimmy Fallon, uno dei talk show più spiritosi e seguiti in America. È proprio in questa occasione che i ragazzi, vincitori dell’Eurovision Song Contest, hanno annunciato che il 6 novembre apriranno un concerto dei Rolling Stones a all’Allegiant Stadium di Las Vegas.

🎤 ​#FallonTonight Tunes 🎤@thisismaneskin makes their U.S. TV debut performing their smash hit “Beggin’”

WATCH ▶️ https://t.co/kKJkjoveyf pic.twitter.com/8Ekjqj1779

— The Tonight Show (@FallonTonight) October 27, 2021