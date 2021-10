SANTA LUCIA – Protesta contro il senso unico in via Campania

Al disagio dei lavori infiniti su via Palombarese, devono sommare quello per la loro strada che è diventata a senso unico. I residenti di via Campania si sono riuniti stamattina per protestare e a giorni verrà presentata una raccolta di firme per chiedere al Comune di ritornare sui propri passi.

“Siamo costretti a fare chilometri e intasare le altre strade interne per tornare a casa nostra – spiegano – chiediamo che la strada torni al più presto a doppio senso o che in alternativa per il periodo dei lavori, il senso unico sia a salire e non a scendere”.

