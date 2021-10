Tra pochi giorni erogheranno acqua due colonnine, collocate gratuitamente da ACEA in via dell’Aeronautica, allo Scalo, e in via Monghio, non distante dallo stadio Fausto Cecconi; lo afferma il Consigliere Michele Bavaro in un post su Facebook. Le strutture saranno dotate anche di telecamere per prevenire atti di vandalismo

Portando i contenitori da casa, si potrà spillare acqua liscia o frizzante a titolo totalmente gratuito.