Bonus Casa: si cambia ancora (forse)

Le notizie in realtà sono ancora incerte, ma “sembra” che il Governo, stabilito la proroga del Superbonus 110% fino al 2023, stia pensando a renderlo possibile a tale data anche per le case unifamiliari e le villette (e non più solo a condomini e abitazioni popolari), per le quali al momento la fine del beneficio scatta il 1 luglio 2022. Sembra anche che il provvedimento riguarderà proprietari con Isee fino a 25mila euro.

Si sta pensando inoltre a una proroga del Bonus facciate al 90% che altrimenti terminerà il 31 dicembre 2021: ma l’agevolazione scenderebbe al 60%.