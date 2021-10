Si terrà sabato 30 ottobre, dalle ore 10.00 alle 13.00, presso l’Azienda dimostrativa Arsial di Montopoli in Sabina (RI), la Mostra pomologica delle varietà di fruttiferi autunnali e di olivo tutelate dalla L.R. n. 15/2000.

Un’occasione per esporre campioni di varietà autunnali di fruttiferi e olivo iscritti o in fase di iscrizione al Registro Volontario Regionale, raccolti presso i campi di conservazione del germoplasma delle Aziende Sperimentali Dimostrative ARSIAL di Montopoli in Sabina (RI) e di Alvito (FR), presso il Centro Nazionale del Germoplasma Frutticolo del CREA – OFA di Roma e presso le aziende di agricoltori iscritti alla Rete di Conservazione e Sicurezza che detengono e custodiscono in situ le risorse genetiche.

Le varietà autoctone presentano caratteri di rusticità in quanto fortemente adattate al territorio e caratteristiche peculiari riguardo la qualità frutti.

ARSIAL, attraverso la attuazione della Legge Regionale n. 15 del 2000 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario”, si occupa della conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio genetico frutticolo e olivicolo a rischio di estinzione, autoctotono della regione Lazio, non solo attraverso la conservazione delle varietà ma operando per la loro caratterizzazione morfologica, genetica, e organolettica.