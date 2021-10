A tutta Sagra

Sapori e colori dell’autunno: tornano le sagre nei piccoli borghi.

Festa della castagna Riofreddo, il 31 ottobre e il 1 novembre

Torna a Riofreddo una degli appuntamenti più longevi del Lazio, la Festa della castagna, alla XXXVII edizione. Domenica 31 ottobre e il primo novembre, l’appuntamento in piazza. Fino a 500 posti a tavola e con Green pass. Menu completo (15 euro) bruschette, polenta, arrosticini, salsiccia alla brace, pane, bibita, dolce e castagne arrosto. Per i bimbi menu alternativo (5 euro) con wurstel, patatine fritte, pane, bibita. In caso di pioggia la festa slitta al 7 novembre.

Salsiccia a Morlupo, il 30 e il 31 ottobre

Musica, spettacoli, intrattenimento, mercatino con artigianato tipico e stand gastronomici. Nel week end del 30 e 31 ottobre a Morlupo si festeggia la 53° Sagra della Salsiccia. A curare il tradizionale appuntamento la Pro Loco Morlupo.

A Monte Livata la festa delle Castagne il 30 ottobre

Monte Livata, la montagna di Roma, a ridosso di Subiaco nel pomeriggio di sabato 30 ottobre ospiterà la seconda festa delle Castagne. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Monte Livata e Campo dell’Osso. Nella piazzetta Kristal ci saranno stand, animazione, castagne arrostite e vin brulè.