Eccellenza, la Tivoli difende il primato contro il Real Rocca di Papa

Tivoli – Real Rocca di Papa (11.00)

Sporting Ariccia – S. Angelo Romano (11.00)

Atletico Lodigiani – Villalba (14.45)

di Valerio De Benedetti

Weekend sportivo alle porte con l’Eccellenza che domenica 31 ottobre scenderà in campo per la settima giornata del Girone B. La Tivoli, capolista, difende il primato all’Olindo Galli contro il Real Rocca di Papa e guarda con attenzione allo scontro diretto fra Pro Calcio Tor Sapienza (14 punti) e Vigor Perconti (13 punti), rispettivamente seconde e terze in classifica proprio alle spalle dei tiburtini. Gare alla portata per Villalba Ocres Moca contro l’Atletico Lodigiani e per il Sant’Angelo Romano, che sarà impegnato sul campo dello Sporting Ariccia.