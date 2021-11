Italia a rischio maltempo

Da oggi torna il maltempo, e in alcune regioni d’Italia, come Lazio, Campania e Sardegna, è scattata l’allerta meteo arancione. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile ha emesso infatti un nuovo bollettino che prevede, tra oggi e domani, ulteriori precipitazioni, anche a carattere di rovescio, in particolare sulle zone centro-settentrionali dove potranno risultare anche consistenti. In montagna il limite delle nevicate è previsto in rialzo a 1.900-2.200 metri, con un successivo abbassamento.

Condividi l'articolo: