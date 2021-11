I precari del Cnr di Montelibretti chiedono garanzie. Ieri l’incontro con il presidente e il direttore generale. Un lungo colloquio che non ha tranquillizzato del tutto i lavoratori. Il vertici aziendale, infatti, avrebbero ribadito “di avere a cuore la situazione ma a 41 giorni dalla scadenza delle graduatorie non danno certezza sul comportamento delle stabilizzazioni”. “Che fine faranno i progetti e le attività che i precari portano avanti?”, si chiede chi è in attesa di un contratto.

