Branchi di cinghiali in libertà a Vicovaro. Il 3 novembre un branco, composto da una ventina di esemplari tra adulti e cuccioli, si è addentrato in paese fino all’area a ridosso della scuola media. A segnalarlo un abitante che ha anche filmato la scena. Un anno e mezzo fa il consigliere comunale Nello Creielesi aveva presentato un esposto al Parco dei Monti Lucretili e ai carabinieri forestali per segnalare la presenza sempre più massiccia di cinghiali nel territorio.

Condividi l'articolo: