Tivoli, Verso la riapertura il Centro anziani di via del Governo

Dopo le pressioni dell’opposizione e dei cittadini, l’amministrazione comunale di Tivoli scende in campo e punta a riaprire il centro anziani di Tivoli centro, chiuso per la pandemia e mai più riaperto. Il settore delle Politiche sociali ha convocato per venerdì 12 novembre un’assemblea pubblica rivolta agli iscritti del centro sociale e a tutti i cittadini interessati. La prima convocazione è prevista alle 15; la seconda alle 15,30. Tra i vari argomenti che verranno discussi nella sede del centro sociale di via del Governo la raccolta dei nomi dei candidati alla carica di presidente e dei nomi del componente del comitato di gestione e del comitato di garanzia, in vista delle elezioni per il rinnovo degli organismi di gestione.

Per ulteriori dettaglio si può consultare l’avviso pubblico disponibile nella sezione albo pretorio del sito istituzionale del Comune di Tivoli: https://www.comune.tivoli.rm.it/

