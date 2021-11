Positivi in classe? Non tutti in qurarantena: le nuove procedure della nostra Asl

Cambiano le regole nel caso di classi con bambini positivi al Sars Cov 2 e aumenta, di conseguenza, la richiesta di testing con tamponi. La Asl Roma 5, con base centrale a Tivoli, ha deciso di conseguenza di ampliare i servizi tamponi dei drive through estendendo gli orari, implementando attività e incrementando il personale dei laboratori. “Qualora la situazione epidemiologica lo richiedesse l’Azienda è pronta a potenziare ed estendere significativamente l’attività di testing”, fanno sapere dalla direzione aziendale, “Decisioni prese a seguito della nuova circolare del Ministero della Salute emanata nella giornata di ieri, che ha come obiettivo quello di sostenere la frequenza scolastica in presenza”

Le novità riguardano la scuola primaria di primo e secondo grado (elementare e medie). In caso di

1 bambino positivo: la classe non va in quarantena; il bambino positivo viene posto in isolamento, alla classe viene effettuato immediatamente il tampone e in caso di negatività l’attività scolastica in presenza prosegue. Viene effettuato un secondo tampone dopo 5 giorni.

In caso di 2 bambini positivi: bambini vaccinati/negativizzati negli ultimi sei mesi vengono sorvegliati e testati (immediatamente e dopo 5 giorni); i bambini non vaccinati devono sottostare alla quarantena (10 giorni) mentre i bambini positivi vengono isolati come di consuetudine

Se nella classe dovessero essere 3 i bambini positivi la classe viene posta in quarantena per 10 giorni

Le nuove indicazioni implicano quindi una maggiore richiesta di tamponi a cui l’Azienda ha risposto ampliando i servizi dei suoi 2 maggiori drive through: quello presso l’aeroporto Barbieri di Guidonia e quello allestito presso il Valmontone Outlet dopo la chiusura dell’hub vaccinale.

COME SI ACCEDE AI DRIVE THROUGH

I drive through non sono ad accesso libero e diretto ma si accede su chiamata della ASL o con prenotazione sulla piattaforma regionale “Prenota Drive”, all’indirizzo https://prenota-drive.regione.lazio.it

I DRIVE THROUGH DELLA ASL ROMA 5

GUIDONIA AEROPORTO: ingresso in via Mario di Trani

VALMONTONE OUTLET

LABICO: via Casilina Km 38

COLLEFERRO: via degli Esplosivi

MONTEROTONDO: via Galileo Galilei- Zona industriale

SUBIACO: parcheggio posteriore ospedale Angelucci

VICOVARO: Località San Cosimato