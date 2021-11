SERIE D – Sassari: tre punti dal dischetto, beffato il Real Monterotondo Scalo

Esordio amaro per mister Paris sulla panchina dei rossoblu: al triplice fischio del direttore di gara il punteggio dice 0-1 per i sardi, grazie alla trasformazione vincente dal dischetto di capitan Cabeccia. Se consideriamo però la prestazione offerta dallo Scalo, è evidente il cambio di mentalità della squadra del patron Saccà: i padroni di casa hanno fatto vedere cose interessanti sia in fase difensiva che offensiva, ma non sono riusciti a trovare la rete anche a causa della prestazione sugli scudi di Carta, portiere classe 2001 del Sassari, probabilmente il migliore in campo.

Mister Paris conferma il 3-5-2 visto nella precedente giornata con l’Arzachena, cambiando giusto qualche interprete: confermato il pacchetto difensivo con Proietti Gaffi tra i pali ed il terzetto formato da Pasqui, capitan Albanesi ed Esposito. A centrocampo, Agaci e Marino agiscono a tutta fascia, rispettivamente a destra e a sinistra; in mezzo al campo giocano Lalli, Riccucci e Mattei. Attacco leggero con le due punte Tilli e Baldassi.

L’allenatore del Sassari, Pierluigi Scotto, risponde schierando ben sei giocatori nati dopo il 2000: il portiere Carta (‘01), il centrocampista Piga (‘00), i due difensori Medico e Salvaterra (‘02 e ‘00) ed infine i due esterni d’attacco Cannas (‘01) e Grassi (‘03). Completano l’undici

titolare Cabeccia, Patacchiola, Gianni, Palombi e l’attaccante sloveno Bartulovic.

Primo Tempo

Le due squadre sanno l’importanza del match e nessuna delle due vuole assumersi troppi rischi: dopo nove minuti di fase di studio, lo Scalo ha la prima palla gol importante del match grazie alla caparbietà di Tilli che conquista un pallone sulla linea di fondo e mette dietro per l’accorrente Baldassi che calcia trovando una grande risposta di Carta. La risposta del Sassari arriva due minuti dopo con la grande giocata di Palombi che prima vince un contrasto e poi calcia dai venti metri trovando un’importante parata di Proietti Gaffi che alza sopra la traversa. Al 15’pt lo Scalo va ancora vicino al gol con la doppia conclusione di Mattei che calcia due volte dall’interno dell’area di rigore trovando prima la respinta di un avversario poi mettendo a lato dalla porta difesa da Carta. Il resto della prima frazione regala poche emozioni: il match si incattivisce, soprattutto a centrocampo e fioccano le prime ammonizioni. Nel finale ci prova in maniera velleitaria la compagine ospite prima con la conclusione al volo di Grassi, che termina fuori dallo specchio, poi con il tiro a giro di Cannas bloccato a terra da Proietti Gaffi. Dopo un minuto di recupero, le due squadre fanno rientro negli spogliatoi.

Secondo Tempo

Nella ripresa parte meglio la squadra allenata da mister Paris, che sfiora ancora una volta il vantaggio al 7’st: Mattei crossa teso dalla sinistra, Tilli prova la conclusione di tacco ma trova la miracolosa parata di Carta che mantiene la porta inviolata. Sembra il preludio al gol, ma due minuti dopo la punizione dai 25 metri di Lalli fa la barba al palo e termina sul fondo. Quando meno te l’aspetti, arriva l’episodio che cambia la partita: ingenuità di Agaci che abbatte Palombi in area, dal dischetto si presenta capitan Cabeccia che spiazza Proietti Gaffi per la rete che vale lo 0-1. Nonostante la rete subita, lo Scalo ci crede e prova a riversarsi nella metà campo avversaria per agguantare almeno un pareggio, che sarebbe meritatissimo per il gioco mostrato. A parte però la conclusione al 18’st di Mattei (classe ‘01 autore di un’ottima prestazione) respinta prontamente da Carta, la difesa sarda regge fino al 95° minuto ogni possibile iniziativa avversaria.

Al rientro delle squadre negli spogliatoi un po’ di tensione tra un dirigente del Real Monterotondo Scalo e l’allenatore del Sassari Latte Dolce, Pierluigi Scotto; fortunatamente placata dopo pochi istanti. La compagine sarda vince e si allontana dalla zona rossa della classifica, Scalo fermo a quota due ma con la consapevolezza che la squadra c’è: l’impronta di mister Paris è evidente e di questo passo i risultati possono essere solo una logica conseguenza.

Tabellino

Real Monterotondo Scalo

Proietti Gaffi, Albanesi (C) (26’st Calisto), Esposito, Pasqui, Agaci, Marino (26’st Saccuti), Tilli, Riccucci (33’st Fiorucci), Baldassi (21’st Bornivelli), Lalli (10’st Sganga). A disp: Grussu, Pacolini, Cantiani, Sansotta. All: Paris

Sassari Latte Dolce

Carta, Piga (48’st Cassini), Medico, Cabeccia (C), Salvaterra, Patacchiola, Cannas (21’st Altea), Gianni, Bartulovic, Palombi, Grassi. A disp: Carboni, Fusco, Nurra, Mudadu, Marcangeli, Tedde. All: Scotto

Arbitro: sig. Federico Olmi Zippilli (Mantova); Assistenti: sig. Alberto Rinaldi (Pisa), sig. Federico Latici (Valdarno)

Marcatori: 15’st rig. Cabeccia (SLD)

Note: ammoniti 29’pt Palombi (SLD), 31’pt all. Paris (RM), 35’pt Marino (RM), 37’pt Gianni (SLD), 8’st Patacchiola (SLD), 12’st Esposito (RM), 29’st Pasqui (RM), 36’st Medico (SLD)

Rec: 1’pt – 4’st

Luca Pellegrini